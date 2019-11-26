Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным

Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне. Соловьев высказал свое мнение в Twitter.

«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент», — написал ведущий.

Материалы по теме Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе

Во время разговора Зеленский в том числе обратил внимание на необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на судах.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что на кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки и плафоны. Между тем в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует о том, что даже личные вещи были возвращены в целости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



