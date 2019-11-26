Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным

Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне. Соловьев высказал свое мнение в Twitter.
«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент», — написал ведущий.
Во время разговора Зеленский в том числе обратил внимание на необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на судах.
Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что на кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки и плафоны. Между тем в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует о том, что даже личные вещи были возвращены в целости.