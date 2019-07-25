Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Twitter-аккаунте поздравительную телеграмму, которую президент России Владимир Путин направил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому стало еще обиднее», — написал Соловьев.

Ранее телеведущий заявил, что украинский лидер из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы. «Чего так испугались? Зачем накрутили себя до такого градуса истерии? Увы, повторяется хорошо известное правило: нет больших душителей свободы, чем вчерашние либералы, дорвавшиеся до власти», — сказал Соловьев.

В прошлом месяце Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, почему не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах, заметил, что тот по-прежнему называет Москву агрессором.

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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