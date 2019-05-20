Названы достойные поздравления Путина успехи Зеленского

Президент России Владимир Путин поздравит украинского коллегу Владимира Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 20 мая.

В чем именно могут заключаться успехи, Песков не конкретизировал. «Но первые успехи [в восстановлении отношений Москвы и Киева] будут очевидны», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт. Так он прокомментировал слова Зеленского о намерении вернуть полуостров в состав Украины.

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Инаугурация нового президента Украины состоялась в понедельник, 20 мая, утром. Своей первоочередной задачей он назвал прекращение конфликта на юго-востоке страны.

18 мая Зеленский сделал заявление о планах по возвращению Крыма в состав Украины. «Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе», — заявил политик. Позднее он также заверил, что продолжит работу по возвращению на родину «пленников Кремля».

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и значительная часть международного сообщества не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Российская сторона настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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