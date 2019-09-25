Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины. Об этом он написал в своем Telegram.

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По его мнению, заявления Зеленского о том, что Россия якобы ведет войну в центре Европы, «требуют ответа». «Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Очевидно, что уже пора. Зеленский это Порошенко 2.0», — отметил он.

Ранее 25 сентября сообщалось, что во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский показал пулю, уточнив, что именно ею был убит украинский оперный певец Василий Слипак. Украинский лидер добавил, что такой снаряд стоит всего 10 долларов, и сейчас — это стоимость человеческой жизни. По словам Зеленского, Слипак погиб, защищая Украину от российской агрессии. Позднее выяснилось, что Зеленский показал не ту пулю: снайпер, подавивший пулеметный расчет, в котором был Слипак, использовал оружие другого калибра.

Василий Слипак был солистом Парижской оперы с 1997 года. Зимой 2013-2014 годов он принял участие в волонтерском движении в поддержку протестов на Майдане. С 2015-го участвовал добровольцем в боевых действиях на востоке Украины в составе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Он был убит в зоне боевых действий в Донбассе в 2016 году.

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