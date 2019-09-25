Зеленский привез в ООН пулю

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН рассказал о погибшем в Донбассе оперном певце Василии Слипаке и показал пулю, которой он был убит. Видео его выступления опубликовано в Facebook.

По словам Зеленского, Слипак имел божественный голос, который звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам в Париже и лондонском Ковент-Гардене. «Каждый из вас мог бы услышать его, но есть одна вещь, которая не даст это сделать», — сказал украинский лидер и показал пулю.

Украинский лидер отметил, что такой снаряд стоит всего 10 долларов, и в настоящее время это стоимость человеческой жизни. По словам Зеленского, Слипак погиб в Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

В феврале 2015 года Петр Порошенко, будучи президентом Украины, показал на Мюнхенской конференции паспорта «российских солдат, которые заблудились на территории Украины». Он заявил, что эти документы доказывают факт присутствия российских войск на Украине.

Слипак был солистом Парижской оперы с 1997 года. Зимой 2013-2014 годов он принял участие в волонтерском движении в поддержку протестов на Майдане. С 2015-го участвовал добровольцем в боевых действиях на востоке Украины в составе запрещенного в России экстремистского формирования «Правый сектор». Он был убит снайпером в зоне боевых действий в Донбассе в 2016 году.

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