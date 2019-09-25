Зеленский рассказал о конфиденциальном характере разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, стенограмму которого тот решил обнародовать, имел «частный и конфиденциальный» характер. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает CNN.

Ситуацию с обнародованием стенограммы разговора глава украинского государства прокомментировал журналисту CNN во время сессии Генассамблеи ООН. Зеленский не исключил обнародования записи. На вопрос корреспондента, хочет ли он, чтобы запись была опубликована, он ответил: «Посмотрим».

25 сентября палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента. Причиной послужил его телефонный разговор с украинским лидером. Трамп, в свою очередь, 24 сентября заявил, что согласовал с Киевом публикацию стенограммы разговора. По словам президента США, после обнародования записи все увидят, что это был «дружелюбный и абсолютно естественный звонок».

20 сентября сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с иностранным лидером дал некое «обещание», чем заинтересовались разведывательные службы США. Предположительно, лидер США мог обещать Зеленскому военную помощь для Украины в обмен на сведения о сотрудничестве с Киевом Джо Байдена, бывшего вице-президента США и главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!