Стало известно о попытках приближенных Трампа помешать его разговору с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским вопреки позиции ряда высокопоставленных сотрудников своей администрации — те опасались, что он окажет на украинского лидера давление в своих интересах, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента.

Сообщается, что функционеры, ответственные за национальную безопасность, пытались не дать состояться разговору, однако в результате нескольких совещаний по этому поводу их мнение не было учтено. Против разговора выступали и ближайшие сторонники президента, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани.

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25 сентября палата представителей США начала процедуру импичмента президента — причиной послужил этот телефонный разговор с украинским лидером.

24 сентября Трамп заявил, что согласовал с Украиной публикацию стенограммы разговора, о котором идет речь: по его словам, теперь все увидят, что это был «дружелюбный и абсолютно естественный звонок».

20 сентября сообщалось, что разведка США забеспокоилась и обратилась к законодателям из-за разговора президента с лидером Украины. Предполагается, что Трамп мог пытаться надавить на Зеленского, шантажируя его военной помощью стране в обмен на сведения о сотрудничестве с Киевом Джо Байдена, бывшего вице-президента США и кандидата в президенты.

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