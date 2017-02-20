Порошенко присвоил звание героя Украины убитому в Донбассе певцу Слипаку

Украинский президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание героя Украины убитому в бою с ополченцами Донбасса оперному певцу Василию Слипаку. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

В тексте указа говорится, что таких почестей Слипак удостоен «за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». Певец также награжден орденом «Золотая Звезда».

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В июле ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что Слипак, состоявших в рядах запрещенной в России организации «Правый сектор», сам спровоцировал бой, в котором погибли он и его товарищи.

О гибели певца от выстрела снайпера в зоне боевых действий в Донбассе стало известно в июне 2016 года.

Слипак с 1997 года был солистом Парижской оперы. Он принял участие в волонтерском движении в поддержку протестов на Майдане зимой 2013-2014 годов. С 2015-го певец участвовал добровольцем в боевых действиях на востоке Украины в составе формирования «Правого сектора».

