Соловьев назвал слова Зеленского пустым трепом

Телеведущий Владимир Соловьев назвал пустым трепом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские журналисты могут приезжать на территорию страны. Так он отреагировал в своем Telegram-канале на отказ во въезде на Украину съемочной группе НТВ.

«Вот и цена словам Зеленского. Пустой треп», — отметил он. Также ведущий вспомнил про шутку украинского лидера о российских журналистах.

Зеленский на пресс-конференции после «нормандского саммита» в Париже, отвечая на вопрос о прямом диалоге с представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, пригласил журналистов из России, в том числе и Соловьева, приехать на Украину. «Вы приезжайте, я вам лично покажу. Не так, как ваши, там товарищ [телеведущий Владимир] Соловьев — весело говорит в Москве, что происходит. (...) Посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni, или что там, не запачкаете», — сказал украинский лидер.

Комментируя отказ пропустить в столицу страны корреспондента НТВ, Соловьев заметил, что пограничники «даже не спросили, в Brioni он или нет».

13 декабря сотрудник НТВ Сергей Савин сообщил, что его и коллег не пустили на территорию Украины в аэропорту Киева, отказав во въезде. В официальном документе, который им продемонстрировали, было указано, что цель пребывания не была подтверждена.

При этом ранее съемочную группа канала Минобороны России «Звезда», а также сотрудника «МИЦ Известия» Алексей Лазуренко без проблем пропустили на территорию Украины. Представители «Звезды» поясняли, что на границе их не спрашивали о цели визита, хотя прежде такие уточнения были обязательными.

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