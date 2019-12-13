Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину

Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве. Об этом сообщается на сайте канала.

«Официальная причина — я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь», — рассказал он. По словам сотрудника НТВ, его пригласили к ответственному лицу, после чего ему вручили отказ в пересечении государственной границы Украины.

По словам журналиста, он прилетел в столицу страны утром. На процедуре прохождения контроля Савин сообщил цели визита, длительность пребывания и план поездки. Пограничникам он рассказал, что прибыл в Киев для расследования убийства журналиста Павла Шеремета, обсуждения предстоящей активизации переговоров по газу, обмена пленных и возможного прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе.

12 декабря сообщалось, что съемочная группа российского канала Минобороны «Звезда» без проблем на границе въехала в страну, а 11 декабря в Киев беспрепятственно пустили сотрудника «МИЦ Известия» Алексея Лазуренко.

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