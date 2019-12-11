На Украине предложили разрешить въезд журналистам из России

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко предложил отменить запрет на въезд российским журналистам хотя бы на пять дней. Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

Томиленко поддержал идею разрешить корреспондентам из России посетить страну. «Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд на Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента [Украины] могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд», — сказал Томиленко.

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Глава НСЖУ считает, что в течение временного пребывания российских журналистов на Украине для них нужно организовать поездку на подконтрольные Киеву территории Донбасса. «При условии, что российские медиа взяли бы на себя обязательства придерживаться [профессиональных] стандартов, это был бы такой эксперимент», — пояснил он.

Во время пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы российских журналистов, пригласил их приехать на Украину, чтобы лично увидеть положение дел в стране. Украинские власти неоднократно ограничивали деятельность журналистов из России, в том числе запрещая им въезд на территорию страны.

Ранее Владимир Путин выступил против того, чтобы Украину и украинцев на российском телевидении выставляли в негативном свете. По его словам, если подача информации об Украине на российских телеканалах трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах «чего-то не хватает».

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