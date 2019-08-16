Зеленский отказался общаться с российскими журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе офиса главы государства в ответ на обращение издания.

Журналисты хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и судьбе удерживаемых лиц.

Общаться с российскими журналистами традиционно отказывался и предшественник Зеленского Петр Порошенко. Он объявил бойкот российским СМИ, а в ответ на просьбы о комментариях или интервью призывал перестать «убивать украинцев и освободить территорию». Политик отмечал, что не будет беседовать с российскими журналистами до тех пор, пока не будет прекращена «оккупация» Донбасса.

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