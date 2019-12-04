Зеленский отказался говорить со Скабеевой по телефону и повесил трубку

Президент Украины Владимир Зеленский кратко пообщался с российской журналисткой, ведущей программы «60 минут» Ольгой Скабеевой, но отказался продолжить беседу. Запись телефонного разговора была показана в эфире телеканала «Россия 1».

Скабеева извинилась перед украинским лидером в начале разговора за то, что отвлекла его от работы. «Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось», — отметил Зеленский.

Так как ведущая звонила не по чрезвычайному поводу, разговор с ней он продолжать не стал. «Извините, продолжу общение со своими коллегами», — добавил он. Скабеева в ответ заметила, что редакция канала «не может прорваться через его пресс-службу», и попросила «уделить внимание», но глава государства повесил трубку.

Российская ведущая предлагала Зеленскому пообщаться и выражала готовность для этого приехать в Киев или встретиться на нейтральной территории. В пользу этого Скабеева упоминала то, что формат программы «60 минут» предполагает дискуссию.

Зеленский ранее говорил, что не хотел бы общаться с российскими журналистами. Во время пресс-конференции 10 октября президент пояснил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины». При этом он назвал намерение Скабеевой приехать на Украину опасным.

Тем не менее еще 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН Зеленский несколько минут общался с журналистами телеканала «Россия 1». Второй ведущий «60 минут» Евгений Попов успел задать украинскому лидеру вопрос о встрече в «нормандском формате».

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