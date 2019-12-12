Российских журналистов начали пускать на Украину

Съемочная группа российского канала Минобороны «Звезда» прибыла в Киев после приглашения украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Українська правда».

По словам сотрудников телеканала, глава государства сам пригласил журналистов в гости во время пресс-конференции. Своим путешествием они решили проверить, держит ли он обещание и действительно ли журналистов из России начнут пускать в страну. Журналисты прилетели в Киев на самолете из Минска, так как авиасообщение между Россией и Украиной прекращено.

Сотрудники «Звезды» отмечают, что негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украине действовал с 2014 года, а в 2017-м ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА"» находилось в украинском санкционном списке.

Украинская пограничная служба утверждает, что россияне въехали в страну не как журналисты, а как обычные иностранцы. Сотрудники «Звезды» заявили ТАСС, что местные пограничники не задали им вопросов о цели их визита, хотя ранее такие уточнения были обязательными.

По данным издания, представители телеканала признались, что приезжали на Украину и ранее, но под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на встречу или к больной бабушке.

Днем ранее, 11 декабря, стало известно, что после приглашения Зеленского в Киев беспрепятственно пустили сотрудника «МИЦ Известия» Алексея Лазуренко.

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