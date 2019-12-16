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Посетившим Киев российским журналистам запретили въезд на Украину

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Журналистам российского канала Минобороны «Звезда», которые ранее в декабре посетили Киев, въезд на Украину запрещен на три года. Об этом сообщила спикер службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Гитлянской, запрет связан с профессиональной деятельностью журналистов «для телеканала, который находится в санкционном списке». Кроме того, съемочная группа въехала в страну без соответствующей аккредитации. Спикер добавила, что сотрудники телеканала уже покинули Украину.

Ранее стало известно, что съемочная группа телеканала «Звезда» беспрепятственно посетила Киев. По словам журналистов, они решили проверить, держит ли президент Украины Владимир Зеленский обещание о том, что журналистов из России начнут пускать в страну.

Украинская пограничная служба утверждает, что россияне въехали в страну не как журналисты, а как обычные иностранцы. В ответ на это сотрудники «Звезды» заявили, что пограничники не задали им вопросов о цели их визита, хотя ранее такие уточнения были обязательными.

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Предыстория: Российских журналистов начали пускать на Украину
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