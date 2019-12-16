МИД прокомментировал отказ Киева впустить журналистов из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России. Свое мнение она высказала в Facebook.

Захарова сравнила отказ в допуске российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского с советским фильмом «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». «Видимо, боятся услышать: "А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось"», — написала представитель МИД.

Ранее украинские пограничники не пустили российскую журналистку в страну из-за того, что она ездила в Крым и опубликовала фото оттуда во «ВКонтакте». 13 декабря на Украину не пустили съемочную группу НТВ. Однако до этого в республику без проблем въехали журналисты телеканала «Звезда» и сотрудник МИЦ «Известия».

Ранее на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать в страну, чтобы лично увидеть положение дел там. До этого Киев неоднократно ограничивал въезд сотрудников СМИ из России.

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