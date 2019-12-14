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Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото во «ВКонтакте»

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Аэропорт «Борисполь»
Аэропорт «Борисполь»

Украинские пограничники не пустили российскую журналистку в страну из-за того, что она ездила в Крым и опубликовала фото оттуда во «ВКонтакте». Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Журналистку проверяли в киевском аэропорту Борисполь. Она прилетела рейсом из Стамбула. Женщина, работающая на одном из российских телеканалов, заявила, что никогда не была на «временно оккупированных территориях» (так в Украине называют Крым и самопровозглашенные республики Донбасса — прим. «Ленты.ру»). «Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательнее и установили обман», — заявили в Госпогранслужбе. Было установлено, что журналистка посещала Крым, что она затем сама и подтвердила. Россиянке отказали в пересечении границы и запретили въезд на Украину на три года.

Госпогранслужба опубликовали скриншот со страницы журналистки во «ВКонтакте», на основании которого ее развернули в киевском аэропорту.

13 декабря на Украину не пустили съемочную группу НТВ. Однако до этого в республику без проблем въехали журналисты телеканала «Звезда» и сотрудник МИЦ «Известия».

Ранее на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать в страну, чтобы лично увидеть положение дел там. До этого Киев неоднократно ограничивал въезд сотрудников СМИ из России.

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