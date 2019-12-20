Губерниев высказался о «зассавшем» в первые дни войны Сталине

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о роли бывшего лидера СССР Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне. Слова журналиста приводит Sports.ru.

Губерниев, рассуждая о любви к военным книгам, отметил, что читать такую литературу тяжело, потому что «знания приумножают скорбь». Комментатор вспомнил о битве за Киев в 1941-м, закончившемся тяжелым поражением Красной Армии, о блокаде Ленинграда. Он рассказал, что на войне погиб его дед, а также отметил, что для него человеческая жизнь имеет огромное значение.

«А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня?» — спросил Губерниев, а потом сам же ответил: «Зассал и никуда не высовывался».

Сталин в первые дни после нападения Германии на СССР находился на «ближней даче» в Кунцево. Согласно воспоминаниям Анастаса Микояна, генсек пребывал в подавленном состоянии, из-за чего не выступил по радио с речью о начале войны. За него это сделал комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов. Впервые обращение Сталина к народу прозвучало 3 июля 1941 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!