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ФСБ рассекретила данные о готовивших покушение на Сталина основателях «Спартака»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила уголовные дела в отношении основателя московского «Спартака» Николая Старостина и трех его братьев. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, арестованные в декабре 1937-го и январе 1938-го друзья Старостиных дали против них показания. В частности, футбольный арбитр Виктор Рябоконь заявил, что Николай Старостин неоднократно пытался организовать покушение на Иосифа Сталина.

Другие арестованные также рассказали, что группа во главе со Старостиным планировала устроить серию терактов во время парада на Красной площади: якобы они планировали взорвать бомбу у мавзолея Ленина и стрелять в Сталина с площади и с крыши ГУМа. По версии следствия, теракт сорвался из-за плохой организации.

Николая, Андрея и Петра Старостиных арестовали в марте 1942 года, Александра — в октябре того же года. В 1943 году братьев приговорили к десяти годам тюрьмы за антисоветскую агитацию, взяточничество и хищения. Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году. Остальные братья отсидели весь срок. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, приговор им отменен.

Братья Старостины основали московский «Спартак» в 1920-е годы.

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