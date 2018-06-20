ФСБ рассекретила данные о готовивших покушение на Сталина основателях «Спартака»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила уголовные дела в отношении основателя московского «Спартака» Николая Старостина и трех его братьев. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, арестованные в декабре 1937-го и январе 1938-го друзья Старостиных дали против них показания. В частности, футбольный арбитр Виктор Рябоконь заявил, что Николай Старостин неоднократно пытался организовать покушение на Иосифа Сталина.

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Другие арестованные также рассказали, что группа во главе со Старостиным планировала устроить серию терактов во время парада на Красной площади: якобы они планировали взорвать бомбу у мавзолея Ленина и стрелять в Сталина с площади и с крыши ГУМа. По версии следствия, теракт сорвался из-за плохой организации.

Николая, Андрея и Петра Старостиных арестовали в марте 1942 года, Александра — в октябре того же года. В 1943 году братьев приговорили к десяти годам тюрьмы за антисоветскую агитацию, взяточничество и хищения. Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году. Остальные братья отсидели весь срок. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, приговор им отменен.

Братья Старостины основали московский «Спартак» в 1920-е годы.

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