Коммунисты вспомнили о «незашитых носках» Сталина и захотели дать улице его имя

«Коммунисты России» поддерживают инициативу о переименовании улицы имени Бориса Ельцина в улицу Иосифа Сталина в Екатеринбурге, сообщил председатель центрального комитета партии Максим Сурайкин. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в среду, 18 декабря.

«Сталин для нас — образ руководителя, который работал ради народа, был абсолютно бескорыстен. Когда его хоронили, у него даже носков незашитых не нашлось», — вспомнил он.

Сурайкин также заверил, что если власти не переименуют улицу, коммунисты самостоятельно это сделают. Он подчеркнул, что имя советского лидера должно быть увековечено на улицах российских городов.

Сурайкин также выразил недовольство политикой первого президента России. Он считает, что по вине Ельцина страна пережила голод, межэтнические конфликты и «ужасные 90-е».

Ранее 18 декабря руководитель регионального отделения партии Евгений Емалетдинов анонсировал обращение к городской администрации с просьбой сменить название улицы.

13 декабря воронежским членам КПРФ отказали в праздновании юбилея Иосифа Сталина. Местный Дом актера расторг договор с отделением КПРФ о предоставлении площадки для мероприятия.

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