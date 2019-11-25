В Госдуме ополчились на иностранный нейминг

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего рабочего визита в Саратов раскритиковал заведения с иностранными названиями, находящиеся в исторической части города. Об этом пишет «МК в Саратове».

Общаясь с местными бизнесменами, Володин прошелся по главной пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова. «Там есть "Тандырная" рядом с консерваторией. Это нарушает традицию, культуру и облик города. Или вывеска Pub — его открыл замечательный человек, который хочет быть причастным к культуре Великобритании. Но в Лондоне есть правило: там предлагается всего четыре варианта облика реконструируемых зданий. Собственник может выбрать любой из них. Все остальное запрещается. И рядом с саратовской консерваторией не должно быть таких названий», — отметил спикер Госдумы.

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Также Володин сказал, что улица должна отображать историческое прошлое Саратова, например, напоминать, что город является родиной космонавтики. «Если у вас в голове культура европейская — это еще куда ни шло, но если это только форма, а содержания нет, сосуд пуст — это уже плохо», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Работы по благоустройству проспекта уже почти завершены, однако предстоит еще отреставрировать прилегающие к улице дворы. Володин подчеркнул, что здания принадлежат горожанам, а не бизнесменам, поэтому внешний облик фасадов необходимо соизмерять с традициями.

Нейминг — процесс названия чего-либо, например, кафе; подбор подходящего имени.

В октябре этого года Вячеслав Володин предлагал запретить точечную застройку российских городов. По мнению председателя Госдумы, запрет поможет предотвратить строительство высотных зданий в исторических центрах городов.

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