Курский губернатор встретился с блогером и обсудил благоустройство

Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с блогером Ильей Варламовым и обсудил с ним благоустройство Курска. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Илья ярко и открыто высказывает свое мнение о развитии российских городов. Я не со всем согласен, но считаю, что даже к резкой критике всегда нужно прислушиваться», — написал Старовойт.

По его словам, вместе с Варламовым они обсудили создание современной общедоступной городской среды, а также планы по реновации исторического центра Курска к 1000-летию города, которое будет праздноваться в 2032 году. В частности, губернатор показал блогеру территорию Курского электроаппаратного завода, которую планируется превратить в культурный кластер.

«Предложения по развитию города в комментариях — приветствуются», — отметил Старовойт.

Ранее в ноябре сообщалось, что администрация президента провела семинар для глав российских регионов, в ходе которого дала рекомендации по новому стилю работы. Согласно им, новый стиль работы губернаторов должен основываться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль.

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