Путин объяснил новым губернаторам способ достичь успеха

Президент России Владимир Путин призвал новых губернаторов быть чуткими к людям и прислушиваться к их ожиданиям. Об этом он заявил на встрече с вновь избранными главами субъектов страны в Кремле, передает «Интерфакс».

«Самое главное — чувствовать постоянно пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают, как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания», — отметил российский лидер.

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Он также уточнил, что добиться успеха без «чуткого отношения к людям» не получится, потому что это «очень важная составляющая в работе каждого руководителя высокого уровня и ранга».

Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны в рамках единого дня голосования 8 сентября. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы, еще в трех — глав муниципальных образований. В трех регионах победили действующие губернаторы: Владимир Владимиров в Ставропольском крае, Андрей Бочаров в Волгоградской и Олег Кувшинников в Вологодской областях. Главой Забайкальского края стал Александр Осипов, Астраханской области — Игорь Бабушкин, Мурманскую область возглавил Андрей Чибис.

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