Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.

«Хорошо. <...> Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — сказал Путин.

Глава КПРФ добавил, что у партии уже есть идеи соответствующих поправок в законодательство. «Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали», — заключил Зюганов.

В России 8 сентября прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы, еще в трех — глав муниципальных образований.

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