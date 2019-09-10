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Десять избранных глав регионов России оказались слушателями «школы губернаторов»

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Из 16 глав российских регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, 10 оказались слушателями «школы губернаторов» — программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления, которая реализует программу подготовки кадрового резерва, Алексея Комиссарова.

Он отметил, что все выпускники школы убедительно победили, а некоторые показали блестящие результаты. По словам Комиссарова, самое главное, что победившие губернаторы понимают, что находятся в начале больше пути. Руководитель программы выразил надежду, что главы будут реализовывать все взятые на себя обязательства и развивать свои регионы так же успешно, как победители на выборах.

Комиссаров также рассказал, что сейчас идет третий поток в рамках программы, для которой были привлечены лучшие эксперты страны в сфере экономики, управления и политологии. По его словам, значительная часть образовательного процесса посвящена командообразованию и навыкам публичного общения.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В России 8 сентября, прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы, и еще в трех — глав муниципальных образований.

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