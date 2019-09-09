Беглов победил на выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома.

Беглов набрал 64,45 процента голосов. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова получила 16,84 процента голосов, представителя «Гражданской платформы» Михаила Амосова поддержали 16,01 процента избирателей. Других кандидатов на губернаторских выборах в Петербурге не было.

Явка составила 30,06 процента.

Нынешний врио главы города стал лидировать уже после обработки 0,1 процента протоколов. Оппоненты Беглова не смогли обогнать его в ходе подсчета.

В России в воскресенье, 8 сентября, прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы, и еще в трех — глав муниципальных образований.

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