Индикатор доверия россиян к главам регионов вырос в два раза

Индикатор доверия россиян к главам регионов страны вырос в два раза по сравнению с летом 2018 года — с 14 до 28 процентных пунктов. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

«Баланс доверия губернаторскому корпусу, который рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям, увеличился в два раза», — говорится в результатах опроса.

Там также отмечается, что жители страны начали выше оценивать работу губернаторов. Так, если летом прошлого года положительную оценку деятельности глав регионов давал 41 процент граждан, а негативную — 22 процента, то в настоящее время хорошей работу губернаторов признают уже 50 процентов, а плохой — только 19 процентов.

Как пояснили в ФОМ, подобные оценки во многом обусловлены политикой президента России Владимира Путина, которая предусматривает, что «на места непопулярных губернаторов приходят люди, получающие от жителей немалый кредит доверия». Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что рост одобрения глав регионов со стороны жителей обычно происходит непосредственно после единого дня голосования, уточнили в фонде.

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Опрос был проведен в сентябре-октябре 2019 года, всего в нем приняли участие 60,5 тысячи респондентов из 85 регионов страны.

Ранее в ноябре сообщалось, что администрация президента провела семинар для глав российских регионов, в ходе которого дала рекомендации по новому стилю работы. Согласно им, новый стиль работы губернаторов должен основываться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль.

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