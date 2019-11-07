Новому вице-спикеру Совета Федерации предрекли успех

Назначенный заместителем председателя Совета Федерации выпускник «Школы губернаторов» Николай Журавлев успешно справится с новыми задачами. Об этом заявил директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, передает ТАСС.

По его словам, Журавлев показал хорошие результаты во время обучения на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ. Комиссаров отметил, что на должности вице-спикера Совфеда он будет курировать направление по финансам и бюджетной политике. «Сферы, в которых он хорошо разбирается и в которых проработал много лет», — сказал Комиссаров.

Кроме того, директор ВШГУ напомнил, что у Журавлева большой опыт управленческой и сенаторской работы. «Уроженец Москвы, в конце 1990-х он переехал в Костромскую область, где успешно работал в банковской сфере, а также в различных органах власти региона», — отметил он.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

За три потока программы двое ее выпускников были назначены федеральными министрами, 23 — избраны главами регионов России, двое работают временно исполняющими обязанности губернаторов.

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