Выпускница «школы губернаторов» станет главой комитета Совета Федерации

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова возглавит Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в аппарате верхней палаты.

Гумерова сменит на этом посту сенатора от Москвы Зинаиду Драгункину — она, в свою очередь, покидает Совфед. По словам источника издания, решение о назначении башкирского сенатора «не стало неожиданностью». Сама Гумерова пока что не прокомментировала данную информацию.

Окончательное решение о назначении станет известно 25 сентября на пленарном заседании палаты.

Лилия Гумерова занимает пост сенатора с 2014 года. До работы в Совфеде работала в аппарате правительства Башкирии: в частности, была региональным омбудсменом по правам ребенка и заместителем премьер-министра республики. Участвовала в программе подготовки кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента — школе «будущих губернаторов».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!