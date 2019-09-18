Матвиенко осталась сенатором от Петербурга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять в верхней палате российского парламента правительство Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 сентября.

Постановление о ее назначении подписал вступивший в среду в должность губернатора города Александр Беглов.

Матвиенко возглавила верхнюю палату парламента в 2011 году. С 2003-го по 2011-й она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.

В апреле в СМИ появилась информация о вероятном уходе Матвиенко из Совфеда. Предполагалось, что она возглавит Пенсионный фонд России. Между тем представитель Матвиенко назвал слухами эти данные.

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