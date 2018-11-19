Матвиенко показалась коллегам в гипсе и попросила потерпеть ее

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила травму ноги и теперь вынуждена ходить на работу в гипсе. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 19 ноября.

«Спортивная травма и гипс. Недели три потерпите меня в таком состоянии», — сказала Матвиенко, открывая встречу сенаторов с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Характер травмы спикера не уточняется.

В августе стало известно о спортивной травме премьер-министра России Дмитрия Медведева. По этой причине он две недели не участвовал в публичных мероприятиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие Медведева, заявил, что премьер поддерживает постоянный контакт с главой государства.

Медведев увлекается бадминтоном. Также известно, что в студенчестве он занимался тяжелой атлетикой.

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