В Кремле высказались об отсутствии Медведева

Президент Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с председателем правительства Дмитрием Медведевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 24 августа.

«Президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства вне зависимости от их местоположения. Суть самой их работы предусматривает постоянный рабочий контакт главы государства и председателя правительства», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, не сказалась ли спортивная травма премьер-министра на эффективности работы. Песков добавил, что не владеет информацией о состоянии его здоровья.

23 августа в пресс-службе правительства сообщили, что Дмитрий Медведев получил травму во время занятий спортом. По этой причине он с 14 августа не участвовал в публичных мероприятиях. О том, что премьер уже девять дней не появляется на публике, 23 августа сообщил Telegram-канал «Проект».

Медведев увлекается бадминтоном. По данным из открытых источников, в студенчестве он занимался тяжелой атлетикой.

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