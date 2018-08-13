Песок из-под ног Медведева выставили на продажу

Черный песок, по которому якобы ходил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время поездки на Камчатку, выставлен на сайте объявлений Avito. Об этом сообщает «Кам 24».

Стеклянную банку с песком реализует житель Петропавловска-Камчатского. Стоимость содержимого он оценил в 100 тысяч рублей.

В социальных сетях на предложение отреагировали с юмором. «Забавно будет, если кто-то купит», — написал один из пользователей.

В настоящее время объявления на сайте Avito нет. Купили ли товар, неизвестно.

10 августа Медведев провел на Камчатке заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Также премьер посетил Халактырский пляж с черным вулканическим песком.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!