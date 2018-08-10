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Медведев раскрыл причины пенсионной реформы

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах повышения пенсионного возраста и изменений в системе начисления выплат. Об этом сообщает РИА Новости. По словам премьера, правительство не могло поступить иначе — реформа необходима стране.

«Это, действительно, сейчас самый сложный вопрос, который вызывает большие дискуссии в обществе. Такие рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют изменения. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства», — признался премьер, отметив, что это необходимое решение.

В качестве сравнения Медведев привел случаи, когда человек вынужден принимать горькое лекарство, чтобы выздороветь. «Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — отметил Медведев, подчеркнув, что нынешняя пенсионная система находится в «весьма непростом положении». Речь идет о соотношении числа пенсионеров к работающим россиянам. По словам Медведева, соотношение подходит к уровню один к одному, что рискует «эту систему просто разорвать».

Также Медведев отметил, что закон о повышении пенсионного возраста пока находится только в Госдуме, где проходит широкая дискуссия. Премьер ожидает, что эксперты и аналитическое сообщество еще могут повлиять на законопроект. Также Медведев анонсировал выступление президента России Владимира Путина по этому вопросу.

Глава правительства анонсировал проведение в России очередной пенсионной реформы в середине июня. Суть реформы сводится к повышению пенсионного возраста. Реформа крайне негативно воспринимается россиянами, абсолютное большинство которых не поддерживают реформу. В июле впервые высказался о пенсионной реформе и Владимир Путин. По его словам, с повышением пенсионного возраста можно было не торопиться.

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