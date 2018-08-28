Медведев объявился спустя две недели

Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за две недели появился на публике — он провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в кабинете Медведева. Премьер и врио губернатора обсуждали в том числе готовность к новому учебному году.

23 августа в Кремле пояснили, что глава правительства получил травму во время занятий спортом, поэтому не участвует в публичных мероприятиях. При этом он поддерживает постоянный контакт с президентом Владимиром Путиным, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Медведев увлекается бадминтоном. Также известно, что в студенчестве он занимался тяжелой атлетикой.

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