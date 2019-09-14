Матвиенко выдвинут в сенаторы

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после вступления в должность намерен выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», — сказал он.

Матвиенко с 2011 года по настоящее время занимает пост председателя Совета Федерации, а также является сенатором от петербургского правительства. С 2003-го по 2011-й она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.

17 апреля «Коммерсантъ» писал, что в ближайшее время в правительстве России могут произойти кадровые перестановки. Сразу несколько источников издания в госструктурах утверждали, что в мае Матвиенко обсудит свою отставку с президентом. Уточнялось, что «вероятность ее ухода крайне велика» и что она может возглавить Пенсионный фонд России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!