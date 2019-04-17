Представитель Матвиенко отреагировал на сообщения о ее уходе из Совфеда

Информация об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты парламента является слухами, заявил ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко, сообщает РБК в среду, 17 апреля. Ранее о кадровых перестановках рассказал источник «Коммерсанта».

«Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — заявил Пономаренко.

17 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила о возможной серии кадровых перестановок. В частности, по словам собеседника издания, «крайне велика» вероятность ухода Матвиенко из Совфеда. Она может возглавить Пенсионный фонд России. Ее место в верхней палате могут занять директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин или вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

В интервью для документального фильма, посвященного своему юбилею, Матвиенко назвала годы работы в команде президента России Владимира Путина лучшим временем в своей жизни. Она подчеркнула, что очень ценит оказанное ей доверие.

Валентина Матвиенко возглавила верхнюю палату парламента в 2011 году. С 2003 по 2011 год она была губернатором Санкт-Петербурга.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!