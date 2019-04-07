Матвиенко рассказала об отказе Путину и вспомнила о лучших годах жизни

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что не решалась занять пост губернатора Санкт-Петербурга в течение нескольких недель. Об этом она рассказала в интервью для документального фильма «Валентина» канала «Россия 1», посвященного ее юбилею.

По словам Матвиенко, Путин звонил ей раз в неделю в течение месяца и уточнял, готова ли она пойти на выборы. Она в ответ предлагала ему подыскать другую кандидатуру на этот пост. «Я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор», — вспомнила она свои слова.

Позднее президент России в личном разговоре призвал Матвиенко не сопротивляться. Он уточнил, что не видит никаких альтернативных кандидатов.

В своем комментарии Путин пояснил журналистам, что искал эффективного управленца и увидел его в Матвиенко. «Петербург такого руководителя получил», — заключил он.

Также в интервью для фильма Матвиенко назвала годы работы в команде Путина лучшим временем в своей жизни. Она высоко оценила доверие главы государства.

Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год. Позднее она перешла в Совет Федерации России.

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