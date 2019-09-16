Опытность российского губернатора объяснили курсом ВШГУ

Политическое поведение Романа Старовойта, вступившего в должность губернатора Курской области, определяется курсом Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Таким мнением поделился руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян в беседе с Regnum.

По его словам, все управленцы, проходившие там обучение, активно пользуются кейсами и рекомендациями для практического применения. Их готовят к работе на управленческих постах и соответствию требованиям к региональному руководителю.

«Старовойт — очень опытный администратор, можно даже сказать, государственный топ-менеджер, но все-таки он всегда работал в структурах, похожих на корпоративные — управление, задача, решение, исполнение, — сказал собеседник агентства и подчеркнул, что работа с регионом, в первую очередь, подразумевает общение с людьми. — Прямо перенести опыт госкомпании или топ-менеджемента на управление регионом не получится», — заключил он, добавив, что именно поэтому в ВШГУ происходит «некоторая перенастройка».

Курс подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, который также называют «школой губернаторов», был запущен на базе ВШГУ в июне 2017 года. Он, в свою очередь, основывается на лучших программах Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В понедельник, 16 сентября, Старовойт вступил в должность губернатора. На выборах 8 сентября он набрал 81,07 процента голосов.

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