Игорь Артамонов вступил в должность главы Липецкой области

Игорь Артамонов, победивший на выборах главы администрации Липецкой области, вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС.

Инаугурация Артамонова прошла в Липецком театре драмы. Председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов вручил политику удостоверение губернатора.

Артамонов сообщил, что власти региона сосредоточатся на развитии экономики области, на создании рабочих мест и проблеме низкой заработной платы. «Доходы населения будут нашим приоритетом работы», — сказал глава Липецкой области. Он также отметил, что власти уделяют особое внимание развитию медицины, улучшению экологии, дорожному строительству и благоустройству городской среды.

Материалы по теме Стали известны победители единого дня голосования Депутаты Мосгордумы, успех ЛДПР в Хабаровске и алтайские шишки: главное о выборах-2019

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян в комментарии изданию «Федерал Пресс» напомнил, что Артамонов — выпускник «школы губернаторов» при Высшей школе госуправления. «Это пример подхода, когда человек приходит руководить регионом и способен не только провести анализ команды внутри администрации, но и понять, какие проблемы есть в области», — сказал Кирьян.

Эксперт также рассказал, что «школа губернаторов» помогает быстрее понять регион и сформировать политический класс в плане госуправления. «В масштабах страны важно, чтобы были единый язык и единая система координат. Важно, чтобы губернаторы говорили на одном языке друг с другом, с правительством, с администрацией президента и с гражданами», — отметил он.

Ранее сообщалось, что из 16 глав российских регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, 10 оказались слушателями «школы губернаторов» — программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва.

В России 8 сентября прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы, и еще в трех — глав муниципальных образований.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!