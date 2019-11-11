Российские губернаторы начнут работать по-новому

Администрация президента провела семинар для глав российских регионов, в ходе которого дала рекомендации по новому стилю работы. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких участников семинара для вице-губернаторов по внутренней политике и собеседника в администрации президента.

Как отметил один из собеседников издания, согласно рекомендациям, новый стиль работы губернаторов должен основываться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль. «Нужно, чтобы люди видели, что губернатору не все равно, чтобы не было равнодушия. Не работает программа "обещалкиных", не работает "было-будет", работает "было-стало-будет"», — пояснил он.

По словам собеседника издания, в первую очередь главы регионов должны будут заниматься тем, что «можно быстро исправить». При этом приступать к выполнению данных обещаний необходимо будет сразу, чтобы продемонстрировать свою эффективность, отметил он. Кроме того, главам регионов поручено развивать практики, внедренные до выборов: проводить прямые линии, осуществлять личный контроль и отказываться от излишеств.

Также источник рассказал «Ведомостям», что в ходе семинара обсуждалась система мониторинга «Инцидент-менеджмент», которая позволяет отслеживать негативные сообщения в соцсетях. «Будет снижаться срок ответа на сообщения, в идеале нужно, чтобы это работало, как в корпоративном секторе — чтобы сразу отвечали на сообщения, а не через год», — уточнил он. Так, в качестве хороших примеров администрация президента приводила работу администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Башкирии Радия Хабирова.

Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны в рамках единого дня голосования 8 сентября. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы, еще в трех — глав муниципальных образований.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!