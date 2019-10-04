Российский депутат назвал парки и скверы рассадниками преступности

Депутат Екатеринбургской городской Думы Александр Колесников заявил, что парки и скверы — рассадники наркомании и преступности, поэтому деньги на их благоустройство выделять не нужно. Об этом пишет информагентство «Новый день».

Колесников высказался о парках на заседании комиссии по бюджету и экономической политике, постоянным членом которой он является. Депутаты, в частности, обсуждали, как наиболее оптимально тратить деньги на благоустройство города, в том числе на ремонт дорог и озеленение. Облагораживание Екатеринбурга ведется в рамках проекта «Формирование современной городской среды».

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Политик, известный своими скандальными высказываниями, отметил, что горожане живут в домах, а не скверах, поэтому улучшать надо дома. «Я категорически против траты денег на парки и скверы. Потому что это рассадник наркомании и преступности! Запросите статистику полиции, чтобы убедиться в этом. В том же сквере "на драме" (сквер рядом со Свердловским драматическим театром — прим. «Ленты.ру») постоянно людей запинывают молодые подонки. В сквере около Управления железной дороги — слава богу, его вырубили, — там было огромное количество убийств, изнасилований и грабежей. В Зеленой Роще убийства и эксгибиционисты всякие. Содержание скверов требует очень больших вложений. Нужно ли нам это?» — выступил Колесников.

В мае в Екатеринбурге начались массовые протесты. Местные жители воспротивились строительству православного собора Святой Великомученицы Екатерины в зеленой зоне города. В итоге РПЦ заявила, что найдет другое место для возведения церкви, стройка начнется не раньше конца 2020 года.

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