Строительство храма в Екатеринбурге перенесли на конец 2020 года

Строительство собора Святой Екатерины в Екатеринбурге начнется не раньше конца 2020 года. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

«Основательность и качество работ должны быть на высоком уровне. Там серьезные работы, которые занимают много времени, например, роспись. Документация, привязка и иное [не позволят приступить к строительству раньше]», — пояснил он.

По его словам, 20 июня будет сформирован окончательный список площадок, где возможно возведение храма. Сейчас в нем шесть точек: пустырь на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, набережная реки Исеть на месте Приборостроительного завода, территория снесенной телебашни, акватория Исети за Макаровским мостом, зона возле «Екатеринбург-Арены» на улице Татищева, а также сквер у Театра драмы, где проходили протесты горожан. В отношении последнего варианта чиновники предложили скорректировать проект. Осенью по площадкам будет проведен опрос среди населения.

Акции протеста против появления храма в зеленой зоне в центре Екатеринбурга начались 13 мая и продлились неделю. Они сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство остановлено, был проведен соцопрос о новом месте для собора. Местная епархия РПЦ решила не настаивать на возведении храма именно в сквере.

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