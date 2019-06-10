После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.

По информации издания, в деле пока нет фигурантов, и, кого привлекут к ответственности, зависит от Следственного комитета (СК). Отмечается, что на закрытом совещании обсуждались действия протестующих. Кроме того, сообщалось о необходимости установить инициатора столкновения между защитниками сквера и спортсменами, выступившими в поддержку строительства храма.

Издание Znak.com сообщило в своем Twitter-аккаунте, что дело возбуждено по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки». В региональном управлении СК отказались комментировать эту информацию.

Акции протеста против появления собора Святой Екатерины в зеленой зоне Екатеринбурга прошли в середине мая. Активисты неоднократно валили забор и прорывались на охраняемую территорию, требуя сохранить сквер, а также вступали в конфликты с охранниками и силовиками. По свидетельствам некоторых участников протеста, спортсмены академии «Русской медной компании» были привлечены к разгону митингующих.

За участие в протестах 30 человек были приговорены к административным арестам на срок от 2 до 15 суток. Организатора акций местную жительницу Анну Балдину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что чиновникам необходимо считаться с мнением горожан. После этого региональные власти согласились провести соцопрос и таким образом выбрать место для храма.

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