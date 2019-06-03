Организатора акции против строительства храма в Екатеринбурге оштрафовали

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу Анну Балдину за организацию акций протеста против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города, сообщает «Интерфакс».

Суд признал ее виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП («Организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления»).

Ранее за участие в протестах 30 человек было приговорены к административным арестам на срок от 2 до 15 суток.

В середине мая в Екатеринбурге возле стройпрощадки прошли акции протеста против появления собора Святой Екатерины в зеленой зоне. Активисты неоднократно валили забор и прорывались на охраняемую территорию, требуя сохранить сквер, а также вступали в конфликты с охранниками и силовиками.

Президент Владимир Путин на это заявил, что чиновникам необходимо считаться с мнением горожан. После этого региональные власти согласились провести соцопрос и таким образом выбрать место для храма. По данным ВЦИОМ, 74 процента жителей Екатеринбурга против строительства собора в сквере. Екатеринбургская епархия попросила отложить проведение опроса минимум на месяц для «успокоения» граждан.

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