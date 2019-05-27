Жителям Екатеринбурга предложили 47 новых мест для строительства храма и сквер

В Екатеринбурге обнародовали список из 48 возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины в городе, в том числе — сквер у театра. Данный перечень был опубликован на сайте городской администрации в понедельник, 27 мая.

В обращении говорится, что с 20 по 27 мая этого года было получено 8226 обращений с предложениями возможных мест для строительства храма. Среди предложенных городской администрацией вариантов остался и сквер у театра.

В мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства в сквере собора Святой Екатерины, который планируют возвести к празднованию 300-летия города в 2023 году. Горожане прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, валили забор на стройплощадке, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам от 2 до 15 суток.

Исследователи ВЦИОМ выяснили, что почти три четверти жителей Екатеринбурга (74 процента) выступают против строительства храма в городском сквере. Екатеринбургская епархия попросила отложить минимум на месяц проведение опроса о месте строительства храма Святой Екатерины для «успокоения» граждан.

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