Екатеринбург окрестили «городом бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов», которая появилась там после того, как телеведущий Владимир Соловьев неоднократно называл так город из-за протестов вокруг строительства храма на месте сквера, сообщает E1.RU.

Снять ее потребовала городская автоинспекция. «Обслуживающей организации было выдано соответствующее предписание о демонтаже», — сказали изданию в ГИБДД.

Авторы таблички неизвестны, но им уже пригрозили штрафом в 10 тысяч рублей.

Вывеску на Кольцовском тракте на въезде в Екатеринбург заметили утром в понедельник, 17 июня. Она была выполнена в том же стиле, что и указатель с названием города, и сочеталась с ним.

Ранее Владимир Соловьев неоднократно называл так Екатеринбург, а его жителей — одержимыми бесами, комментируя акции протеста на месте постройки собора в зеленой зоне города. Позднее он сообщил, что готов приехать в город, биться с недовольными в суде и «гонять чертей».

Протесты против храма на месте сквера начались 13 мая, продлились неделю и сопровождались столкновениями протестующих с охранниками и силовиками, а также задержаниями. Строительство было приостановлено, областные власти провели соцопрос о новом месте для собора Святой Екатерины. 16 июня местная епархия РПЦ отказалась от идеи возвести храм именно в сквере у Драмтеатра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!