РПЦ передумала строить храм в сквере Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия отказалась строить собор святой Великомученицы Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщается на сайте епархии.

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, вместо сквера у Драмтеатра для строительства храма будет выбрано другое, «достойное» место. Он отметил, что выбранный ранее участок у театра «в атмосфере тотальной лжи и обмана» все равно станет причиной раздора среди горожан и может «разбудить древнего демона гражданской междоусобицы», поэтому церковь решила отказаться от него.

При этом митрополит посетовал, что протестующие против строительства собора «делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни».

Ранее в июне альтернативные варианты мест для строительства храма назвали греховными, так как они не учитывают православные традиции размещения соборов.

В середине мая в Екатеринбурге возле стройплощадки прошли акции протеста против появления собора Святой Екатерины в зеленой зоне. Активисты неоднократно валили забор и прорывались на охраняемую территорию, требуя сохранить сквер, а также вступали в конфликты с охранниками и силовиками. Было задержано около 100 участников акций, 30 из них были арестованы на сроки от двух до 15 суток. Организатор протеста оштрафована на 20 тысяч рублей за несогласование мероприятия с чиновниками. Одного из протестующих будут судить за оскорбление полицейского.

Президент Владимир Путин заявил, что чиновникам необходимо считаться с мнением горожан. После этого региональные власти согласились провести соцопрос и таким образом выбрать место для храма. По данным ВЦИОМ, 74 процента жителей Екатеринбурга против строительства собора в сквере. Екатеринбургская епархия попросила отложить проведение опроса минимум на месяц для «успокоения» граждан.

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