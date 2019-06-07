Возможные места для строительства храма в Екатеринбурге окрестили «греховными»

Предложенные для строительства храма святой Великомученицы Екатерины площадки в Екатеринбурге назвали «греховным проектом». Об этом заявил доктор экономических наук и член Русского географического общества (РГО) Кирилл Новосельский, передает REGNUM.

По словам уральского ученого, предложившие альтернативные варианты мест для строительства храма не учли, что он обязательно должен стоять лицом на восток в соответствии с православной традицией. Он утверждает, что на предложенных площадках храмы стоят «вверх ногами».

«Моя версия: это какая-то провокация застройщиков вместе с церковниками — против канона православной церкви! Зачем это сделано, я не знаю. Это страшно греховный проект!» — заявил Новосельский.

6 июня был опубликован список возможных мест для строительства храма в Екатеринбурге. Из 61 площадки для строительства храма святой Великомученицы Екатерины жители Екатеринбурга выбрали 13 наиболее подходящих.

В мае у стройпрощадки в центре Екатеринбурга на протяжении недели походили протесты против возведения собора в сквере. Горожане валили забор, прорывались на охраняемую территорию и оказывали сопротивление охранниками и силовиками. Было задержано около 100 участников акций, 30 из них были арестованы на сроки от двух до 15 суток. Организатор протеста оштрафована на 20 тысяч рублей за несогласование мероприятия с чиновниками. Одного из протестующих будут судить за оскорбление полицейского.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!