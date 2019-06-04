Участника акции против храма в Екатеринбурге засудят за оскорбление полицейского

Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 319 УК) против жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера. Об этом сообщается в Telegram-канале «Апология протеста».

Согласно материалам дела, вечером 14 мая мужчина «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника отдела по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу. Мельниченко находится под подпиской о невыезде.

29 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал горожанина на 12 тысяч рублей за нарушение правил проведения митинга. Мельниченко говорил изданию «ОВД-Инфо», что он не участвовал в акции, а просто стоял рядом. По его словам, 18 мая сотрудники полиции составили на него протокол, указав его как участника протеста, и требовали признаться в матерной ругани в ходе акции.

Ранее суд оштрафовал на 20 тысяч рублей жительницу Екатеринбурга Анну Балдину, признанную виновной в организации несанкционированного публичного мероприятия. До этого 30 активистов отправили под административный арест на срок от 2 до 15 дней.

В мае в центре Екатеринбурга у стройпрощадки в течение недели походили протесты против появления собора Святой Екатерины в сквере. Горожане валили забор, прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, вступали в конфликты с охранниками и силовиками. После этих событий и реакции президента Владимира Путина, который указал на важность считаться с мнением населения, областные власти согласились провести соцопрос о месте под строительство.

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